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مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض

1/2/2024 8:13:59 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الثلاثاء عند مستوى 1,956.84 بانخفاض وقدره 14.65 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

وأغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 727.84 بانخفاض وقدره 1.07 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و63 ألفا و171 سهما بقيمة إجمالية قدرها 655 ألفا و318 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 60 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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