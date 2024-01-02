مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الثلاثاء عند مستوى 1,956.84 بانخفاض وقدره 14.65 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
وأغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 727.84 بانخفاض وقدره 1.07 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و63 ألفا و171 سهما بقيمة إجمالية قدرها 655 ألفا و318 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 60 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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