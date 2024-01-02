Tuesday, 02 January 2024 05:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المستقلة للانتخاب: سجل الأحزاب هو المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ الانتساب

1/2/2024 8:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب تعميمًا هامًا إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية في الأردن، تؤكد فيه أن كشوف أعضاء الحزب الموجودة لدى سجل الأحزاب في الهيئة، هي المرجع الوحيد لاعتماد (تاريخ الانتساب للعضو).
وأكدت الهيئة أنه لغايات قبول طلب الترشح ضمن القائمة الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة أو لغايات الحصول على التمويل المخصص للأحزاب السياسية، يجب أن يكون قد مضى على انتساب المرشح في الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر قبل يوم الاقتراع.
وشددت الهيئة على أهمية تزويد سجل الأحزاب بمعلومات الأعضاء المنتسبين بشكل دوري ومستمر، لضمان دقة المعلومات المتعلقة بتاريخ الانتساب.
وبيّنت أن سجل الأحزاب يقوم بنشر أسماء الأعضاء المنتسبين وتواريخ انتسابهم عبر المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية، مما يسهل عملية التحقق والتدقيق.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص المستمر للهيئة المستقلة للانتخاب على تحقيق المعايير القانونية والتأكيد على الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وتعزيز المشاركة الديمقراطية في المملكة.




MENAFN02012024000208011052ID1107676705

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث