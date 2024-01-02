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القسام تعلن استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال شرق خان يونس

1/2/2024 8:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون.


وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة من نقطة الصفر، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، و"أجهزوا عليها".

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