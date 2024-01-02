القسام تعلن استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال شرق خان يونس

القسام تعلن استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال شرق خان يونس
التاريخ
1/2/2024 8:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة من نقطة الصفر، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، و"أجهزوا عليها".
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