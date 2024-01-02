الخلايلة يكرم الفائزين بجائزة مديرية الأوقاف المتميزة في دورتها الأولى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، حفل إعلان الفائزين بجائزة مديرية الأوقاف المتميزة في دورتها الأولى.



وقال الخلايلة، إن إطلاق هذه الجائزة يأتي لتطوير مستويات العطاء والإنتاج في الوزارة، والارتقاء بعملها إلى جانب تعزيز المنافسة، سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى جميع الوزارات.



وأعرب عن تطلعه لقطف ثمار الجائزة خلال هذا العام والأعوام المقبلة في الوزارة التي تحمل رسالة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ما يستدعي أن يكون القائمون على هذه الرسالة متميزين، ومقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.



وأشار الخلايلة إلى أن ديننا الحنيف يدعو إلى التميز والذي يبدأ من الشخص ذاته في اتقان عمله وهو يعلم أن الله يراقبه في كل أعمال، ثم بالمؤسسة التي يعمل فيها، مشيدا بالدور الكبير لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز، والقائمين على الجائزة من الوزارة لما بذلوه من جهود مشكورة ومقدرة.



بدوره، أشار المدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، الدكتور إبراهيم الروابدة، إلى تجربة وزارة الأوقاف الريادية في مجال التميز المؤسسي والتي تسير على خطى واضحة ووفق أسس سليمة.



وقال إن الجائزة التي أطلقتها الوزارة هي إحدى المبادرات الوطنية الواعدة على مستوى التطوير الإداري التي تستحق الثناء والتعميم للاستفادة منها.



وفازت مديرية أوقاف اربد الثانية بجائزة الأوقاف المتميزة لفئة المديريات الكبرى، فيما حصلت مديرية أوقاف الرصيفة على جائزة المديريات الصغرى.



وفاز بالمركز الأول لجائزة المؤذن وخادم المسجد المتميز يوسف الصيداوي من أوقاف الرمثا، وحصل على المركز الأول لفئة الموظف المثالي علي الزعبي من أوقاف البلقاء، ونال المركز الأول لفئة الموظف الإشرافي، غصاب الحروب من أوقاف الكرك، فيما حصل الشيخ أحمد الزعبي من أوقاف الزرقاء على المركز الأول لجائزة الإمام المتميز.



كما كرم الخلايلة، الفائزين بالمراكز الثانية والثالثة لفئات الجائزة المختلفة والمديرات المتميزة في معايير: إدارة العمل الإسلامي، والتوجه الاستراتيجي، والإدارة والموارد.



وعرض خلال الاحتفال جوانب التميز التي حققتها وزارة الأوقاف في المجالات، الإنتاجية وتوفير فرص العمل، والاستثمار والتمويل، والحد من الفقر، وبناء مساكن للفقراء عبر برامج صندوق الزكاة، وتقديم الخدمات الطبية (أيام طبية مجانية) من خلال مستشفى المقاصد التابع للوزارة، إضافة إلى برامج الوعظ والإرشاد وتعليم وتحفيظ القرآن وطباعة المصاحف، وتحسين واقع المساجد، فضلا عن برامج التأهيل والتدريب، وتحسين الخدمات المقدمة من الوزارة، والنقلة النوعية في الحج من خلال تحسين ظروف إقامة الحاج والتتبع الإلكتروني.



وفي نهاية الحفل الذي حضره سماحة مفتي عام المملكة، وسماحة قاضي القضاة، وسماحة مفتي عام القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، وسماحة مفتي عام مديرية الأمن العام، وأمين عام وزارة الأوقاف، وعدد من المدراء والأمناء العامين، كرم الخلايلة المدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، ومشرف الجائزة الدكتور مراد الرفاعي، وسفير التميز المؤسسي الدكتور صقر العموري.



وكانت وزارة الأوقاف أطلقت في تموز الماضي الجائزة بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز؛ لتعزيز ثقافة التميّز لدى موظفيها؛ بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة المتمثلة بالتميّز في العمل الإسلامي ورعاية المقدسات، والتنمية المستدامة للوقف، وإتمام رسالتها في ترسيخ القيم ومكارم الأخلاق الإسلامية الوسطية، ونشر ثقافة الاعتدال وإدارة شؤون المساجد والمراكز القرآنية والحج والعمرة والزكاة.