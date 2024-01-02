الملك يعزي اليابان بضحايا الزلزال
التاريخ
1/2/2024 8:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان.
وأكد جلالته وقوف الأردن إلى جانب اليابان وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب.
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