المقـاومة تعلن عن 9 عمليات ضد جنود الاحتلال منذ صباح اليوم

MENAFN - Al Wakeel News)نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، تسع عمليات استهدفت جنود الاحتلال وآلياتهم منذ صباح اليوم.

حيث اعلنت كتائب القسام انها اشتبكت مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة واجهزوا عليهم .

وأفادت بأنها استهدفت آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة، واستهدفت أيضًا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق المخيم.



وأشارت إلى قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون

كما دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل

من جهتها، أكدت "سرايا القدس" أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو باستخدام الأسلحة الرشاشة، محققين إصابات في مناطق التقدم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأوضحت أن مقاتليها قاموا بقصف تجمعات عسكرية بقذائف الهاون النظامية عيار 60، حيث دكوا تجمعًا للحشود العسكرية محيط مسجد عباد الرحمن وسط خانيونس، ونفذوا عملية أخرى استهدفوا فيها تجمعًا للحشود العسكرية في منطقة المحطة بخانيونس.



واستهدفت سرايا القدس لاحقا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الـ "RPG" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة