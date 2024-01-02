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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمقر الهلال الأحمر بخانيونس

1/2/2024 8:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من الجرحى من النازحين في قصف إسرائيلي استهدف مقر الجمعية في خانيونس جنوب قطاع غزة.


من جهته، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم رضيع إلى جانب عدد من الجرحى في القصف الإسرائيلي على مبنى الهلال الأحمر بخانيونس.

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