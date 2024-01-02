شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمقر الهلال الأحمر بخانيونس

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمقر الهلال الأحمر بخانيونس
التاريخ
1/2/2024 8:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من الجرحى من النازحين في قصف إسرائيلي استهدف مقر الجمعية في خانيونس جنوب قطاع غزة.
من جهته، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم رضيع إلى جانب عدد من الجرحى في القصف الإسرائيلي على مبنى الهلال الأحمر بخانيونس.
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