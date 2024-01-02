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الأوقاف: 22250 سجلوا أوليا لأداء فريضة الحج وحصة الأردن 8 آلاف حاج

1/2/2024 8:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن عدد المسجلين لأداء فريضة الحج بلع 22250 شخصاً، لافتةً إلى أنّ كوتا الحج المخصصة للأردن 8 آلاف حاج ولم يطرأ عليها أيّ زيادة.
كما وأكدت الوزارة عدم التمديد للتسجيل الأولي لموسم الحج لهذا العام 1445هجري/2024ميلادي
وأشار البيان، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين لأداء فريضة الحج لهذا العام لحين الانتهاء من الترتيبات لموسم الحج المقبل.




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