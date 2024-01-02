الأوقاف: 22250 سجلوا أوليا لأداء فريضة الحج وحصة الأردن 8 آلاف حاج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن عدد المسجلين لأداء فريضة الحج بلع 22250 شخصاً، لافتةً إلى أنّ كوتا الحج المخصصة للأردن 8 آلاف حاج ولم يطرأ عليها أيّ زيادة.
كما وأكدت الوزارة عدم التمديد للتسجيل الأولي لموسم الحج لهذا العام 1445هجري/2024ميلادي
وأشار البيان، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين لأداء فريضة الحج لهذا العام لحين الانتهاء من الترتيبات لموسم الحج المقبل.
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