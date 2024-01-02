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قوات الاحتلال ومستعمرون يعتدون على مزارعين ويمنعونهم من فلاحة أراضيهم في الخليل

1/2/2024 8:11:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرون، اليوم الثلاثاء، على مزارعين واحتجزتهم، ومنعتهم من فلاحة أراضيهم بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال ومستعمرين اعتدوا على المزارعين وأرغموهم على خلع ملابسهم والاستلقاء على الأرض، واحتجزوا جراراتهم الزراعية في خربة الثعلة بمسافر يطا، وهم من عائلات عليان، وعوض، وأبو حميد، وداود، وأبو عيد، والشواهين.

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