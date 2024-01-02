قوات الاحتلال ومستعمرون يعتدون على مزارعين ويمنعونهم من فلاحة أراضيهم في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرون، اليوم الثلاثاء، على مزارعين واحتجزتهم، ومنعتهم من فلاحة أراضيهم بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال ومستعمرين اعتدوا على المزارعين وأرغموهم على خلع ملابسهم والاستلقاء على الأرض، واحتجزوا جراراتهم الزراعية في خربة الثعلة بمسافر يطا، وهم من عائلات عليان، وعوض، وأبو حميد، وداود، وأبو عيد، والشواهين.
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