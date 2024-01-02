تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم

تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم
التاريخ
1/2/2024 8:11:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر ليرة الذهب اليوم الثلاثاء بالاردن ، حيث بلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات عند 339 دينارا فيما بلغ سعر ليرة الذهب الرشادية بوزن 7 غرامات عند 299 دينارا .
هذا وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 41.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 40 دينارا للشراء منهم
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