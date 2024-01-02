هيئة تنظيم سوق العمل: استمرار جهود تكثيف الحملات التفتيشية على العمالة المخالفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تنفيذ 1,467 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الأسبوع الماضي الممتد من 24 إلى 30 ديسمبر 2023، مما أسفرت عن ضبط 38 عاملاً مخالفًا وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 139 مخالفًا.



كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.





وأوضحت الهيئة بأنه تم تنفيذ 1,436 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 31 حملة تفتيشية مشتركة منها 16 حملات في محافظة العاصمة، و4 حملات في محافظة المحرَّق، و7 حملات في المحافظة الشمالية إلى جانب 4 حملات في المحافظة الجنوبية.





وقد شارك في الحملات كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، والمديريات الأمنية في المحافظات، إلى جانب مشاركة وزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وأمانة العاصمة.





وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.





وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).



