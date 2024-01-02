41.157 مليار دينار الدين العام للأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ارتفع إجمالي الدين العام إلى 41.157 مليار دينار حتى نهاي شهر تشرين الأول من العام الماضي، ليشكل ما نسبته 114.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الحكومة إقترضت 2.659 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي.
وأظهرت بيانات الوزارة أن حجم الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 8.856 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول العام الماضي.
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