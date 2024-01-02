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جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين

1/2/2024 7:21:54 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جلالته لأخيه خادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

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