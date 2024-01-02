سمو رئيس الحرس الوطني يفتتح مبنى القضاء العسكري في معسكر الصخير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقيم تحت رعاية الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، حفل افتتاح مبنى القضاء العسكري الجديد في معسكر الصخير، وذلك تزامناً مع احتفالات ذكرى تأسيس الحرس الوطني السابعة والعشرين.
ولدى وصول سمو رئيس الحرس الوطني يرافقه الفريق الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني إلى مبنى القضاء العسكري كان في الاستقبال كبار ضباط الحرس الوطني من قادة الوحدات ورؤساء الشُعب.
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، قام سمو رئيس الحرس الوطني بجولة داخل مبنى القضاء، اطلع خلالها على محتويات المبنى التي تبرز ما وصل إليه الحرس الوطني من تطور ونماء في مسيرته العملية في جميع ميادين الحرس الوطني الإدارية والعسكرية، مؤكداً سموه بأن هذا التطور جاء بفضل الرعاية والتوجيهات الدائمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه.
كما أكد سمو رئيس الحرس الوطني خلال حفل الافتتاح على أهمية القضاء العسكري في مملكة البحرين باعتباره جزءًا محوريًا من سلطة القضاء والفصل في المنازعات، باعتباره الجهة القضائية المنوط بها في تحقيق العدالة داخل المؤسسة العسكرية للحرس الوطني وبالتعاون مع الأجهزة القضائية في المملكة، منوها سموه الى مواكبة ومتابعة التطور في منظومة القوانين في ظل ما تشهده مسيرة المنظومة القضائية من تحديث وتطوير للمملكة ككل، متنمياً سموه لجميع العاملين في السلك القضائي العسكري في الحرس الوطني التوفيق في مهامهم وواجباتهم الوطنية.
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