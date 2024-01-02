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سمو رئيس الحرس الوطني يفتتح مبنى القضاء العسكري في معسكر الصخير

1/2/2024 7:21:53 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقيم تحت رعاية الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، حفل افتتاح مبنى القضاء العسكري الجديد في معسكر الصخير، وذلك تزامناً مع احتفالات ذكرى تأسيس الحرس الوطني السابعة والعشرين.

ولدى وصول سمو رئيس الحرس الوطني يرافقه الفريق الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني إلى مبنى القضاء العسكري كان في الاستقبال كبار ضباط الحرس الوطني من قادة الوحدات ورؤساء الشُعب.

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، قام سمو رئيس الحرس الوطني بجولة داخل مبنى القضاء، اطلع خلالها على محتويات المبنى التي تبرز ما وصل إليه الحرس الوطني من تطور ونماء في مسيرته العملية في جميع ميادين الحرس الوطني الإدارية والعسكرية، مؤكداً سموه بأن هذا التطور جاء بفضل الرعاية والتوجيهات الدائمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه.

كما أكد سمو رئيس الحرس الوطني خلال حفل الافتتاح على أهمية القضاء العسكري في مملكة البحرين باعتباره جزءًا محوريًا من سلطة القضاء والفصل في المنازعات، باعتباره الجهة القضائية المنوط بها في تحقيق العدالة داخل المؤسسة العسكرية للحرس الوطني وبالتعاون مع الأجهزة القضائية في المملكة، منوها سموه الى مواكبة ومتابعة التطور في منظومة القوانين في ظل ما تشهده مسيرة المنظومة القضائية من تحديث وتطوير للمملكة ككل، متنمياً سموه لجميع العاملين في السلك القضائي العسكري في الحرس الوطني التوفيق في مهامهم وواجباتهم الوطنية.

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