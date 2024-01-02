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238 مليونا الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء العام الماضي

1/2/2024 7:17:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء للعام الماضي (238) مليون دينار.


كما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء بلغ (5715) شهادة خلال العام الماضي.


وبين رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، خلال تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن أغلب صادرات الزرقاء للعام الماضي، كانت من السيارات ولوازمها والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية ومواد البناء والأدوات الصحية ولوازمها والأجهزة الكهربائية والألبسة والمجوهرات.

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