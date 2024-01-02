توقيف 33 شخصا مشتبه بتجسسهم لصالح إسرائيل في تركيا

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN-أوقفت السلطات التركية 33 شخصًا للاشتباه بتنفيذهم أنشطة "تجسس دولية" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".





وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهًا بهم.





وكشفت التحقيقات أن جهاز "الموساد" كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.





ولا تزال قوات الأمن تواصل البحث عن 13 شخصا آخرين مشتبه بهم.