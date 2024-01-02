توقيف 33 شخصا مشتبه بتجسسهم لصالح إسرائيل في تركيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أنقرة/PNN-أوقفت السلطات التركية 33 شخصًا للاشتباه بتنفيذهم أنشطة "تجسس دولية" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".
وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهًا بهم.
وكشفت التحقيقات أن جهاز "الموساد" كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.
ولا تزال قوات الأمن تواصل البحث عن 13 شخصا آخرين مشتبه بهم.
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