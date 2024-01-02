مفتي ليبيا يطالب بمقاطعة الإدارة الأمريكية بسبب دعمها لإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) طرابلس/PNN-طالب مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، بمقاطعة الإدارة الأمريكية بسبب دعمها لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وقال الشيخ الغرياني إن الواجب الشرعي على حكام المسلمين وشعوبهم مقاطعة الإدارة الأمريكية حتى تنتهي من دعم المجرمين.

وأضاف:“إذا كان السكوت على ما يجري في غزة بهذه الفظاعة وبهذه الشناعة، وهذا الإجرام.. إذا لم يكن هذا توليا للكافرين فليس هناك تولّ”.

وصرح الشيخ الغرياني بأن هذه المقاطعة يجب أن تشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، واصفا ذلك بأنه واجب فرضه الله تعالى على المسلمين.

وشدد الغرياني“على وجوب استمرار هذه المقاطعة إلى أن ينتهي العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على غزة وفلسطين وإلى أن يسمح بإدخال الغذاء والدواء والإغاثة إلى أهل غزة الذين يجوعون الآن ويموتون من الفاقة والحاجة”، حسب قوله.

ووصف مفتي عام ليبيا السكوت على ما يجري في غزة من فظاعة وشناعة وإجرام بأنه“تَوَلٍّ للكافرين”.

وأعلن“أن المقاومة الفلسطينية تحقق الانتصارات على الجيش الإسرائيلي الذي أصبح لا يقدر على ما وصفها بالضربات الموجعة التي توجهها المقاومة الفلسطينية إليه في غزة والضفة الغربية”. وخاطب مفتي ليبيا المقاومة الفلسطينية بقوله“إن جهادكم هو دفاع عن النفس، وهو جهاد مشروع، بل واجب تقومون به نيابة عن الأمة كلها التي تخلت في مجملها عنكم، وبخاصة حكام المسلمين الذين تخلوا عن الجهاد وعن المجاهدين”.