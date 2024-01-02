نتنياهو يعقد اجتماعين لبحث ترتيبات ما بعد الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- من المقرر ان يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اجتماعين لمجلس الحرب وللمجلس الأمني المصغر، لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.
وكان نتنياهو قد قال إنه لا عودة لسكان شمالي القطاع إلى ديارهم، ولا تغيير في أوامر إطلاق النيران مضيفا في كلمة له خلال اجتماع كتلة حزبه بالكنيست أن“إسرائيل تتصرف وفق ما يخدم مصالحها. وتحدث عن توافقات، وفي بعض الأحيان خلافات، مع الولايات المتحدة”، حسب تعبيره.
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