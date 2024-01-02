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نتنياهو يعقد اجتماعين لبحث ترتيبات ما بعد الحرب

1/2/2024 7:17:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- من المقرر ان يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اجتماعين لمجلس الحرب وللمجلس الأمني المصغر، لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

وكان نتنياهو قد قال إنه لا عودة لسكان شمالي القطاع إلى ديارهم، ولا تغيير في أوامر إطلاق النيران مضيفا في كلمة له خلال اجتماع كتلة حزبه بالكنيست أن“إسرائيل تتصرف وفق ما يخدم مصالحها. وتحدث عن توافقات، وفي بعض الأحيان خلافات، مع الولايات المتحدة”، حسب تعبيره.

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