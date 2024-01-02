التعليم العالي تفتح باب التسجيل لترخيص مكاتب خدمات جامعيّة جديدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن بدء استقبال الطلبات لتسجيل وترخيص مكاتب خدمات جامعية جديدة وفروع لمكاتب قائمة؛ لغاية تقديم الخدمة للطلبة الراغبين بالدراسة في معاهد ومُؤسسات التعليم العالي في الخارج.
ودعت الوزارة في بيان صحفي، الراغبين بفتح مكاتب أو فروع جديدة التوجه إلى الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية في الوزارة - الماسيون، أو مكاتب التعليم العالي في مُحافظات نابلس والخليل للحصول على الطلب والأوراق المطلوبة، على أن تُسلم للإدارة العامة مدعمة بجميع الوثائق في موعد أقصاه يوم الأربعاء 31/1/2024، علماً أن تقديم الطلب لا يعني القبول والموافقة على الترخيص.
وحذّرت "التعليم العالي" كافّة أصحاب المكاتب المُغلقة والأشخاص والجهات غير المُرخّصة من مُمارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمة أو إحضار قبولات أو مقاعد دراسيّة للطلبة، موضحةً أنها ستضطر آسفةً لإحالة المُخالفين للجهات المُختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ووجهت أولياء الأمور والطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصة إلى الحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة والأشخاص العاملين في هذا المجال بالطرق غير القانونية، لافتةً إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة لدى الوزارة من خلال الرابط: ، أو الاتصال على الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية من خلال الرقم 2982603-02.
MENAFN02012024000205011050ID1107676560
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.