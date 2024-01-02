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التعليم العالي تفتح باب التسجيل لترخيص مكاتب خدمات جامعيّة جديدة

1/2/2024 7:17:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن بدء استقبال الطلبات لتسجيل وترخيص مكاتب خدمات جامعية جديدة وفروع لمكاتب قائمة؛ لغاية تقديم الخدمة للطلبة الراغبين بالدراسة في معاهد ومُؤسسات التعليم العالي في الخارج.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، الراغبين بفتح مكاتب أو فروع جديدة التوجه إلى الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية في الوزارة - الماسيون، أو مكاتب التعليم العالي في مُحافظات نابلس والخليل للحصول على الطلب والأوراق المطلوبة، على أن تُسلم للإدارة العامة مدعمة بجميع الوثائق في موعد أقصاه يوم الأربعاء 31/1/2024، علماً أن تقديم الطلب لا يعني القبول والموافقة على الترخيص.

وحذّرت "التعليم العالي" كافّة أصحاب المكاتب المُغلقة والأشخاص والجهات غير المُرخّصة من مُمارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمة أو إحضار قبولات أو مقاعد دراسيّة للطلبة، موضحةً أنها ستضطر آسفةً لإحالة المُخالفين للجهات المُختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ووجهت أولياء الأمور والطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصة إلى الحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة والأشخاص العاملين في هذا المجال بالطرق غير القانونية، لافتةً إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة لدى الوزارة من خلال الرابط: ، أو الاتصال على الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية من خلال الرقم 2982603-02.

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