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العاصفة الإلكترونية #لا_للقبضة_الأمنية حديث مواقع التواصل .. استمع

1/2/2024 7:16:59 AM
(MENAFN- Amman Net) إنطلاق عاصفة إلكترونية تندد بتشديد القبضة الأمنية على النشطاء السياسيين على خلفية الاعتقالات الأخيرة حديث مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت ام محمد الديري : احرار الأردن يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي

هذه الأصوات التى تنطق بالحق لابد أن تعزز لكن في الدول العربية يتم اسكاتها واعتقال صاحبها #لا_للقبضه_الامنيه

وقال سمير مشهور في تغريدة له عبر تويتر : لو الوقفات والمظاهرات ما إلها تأثير
ولو الكتابة عالسوشال ميديا عالفاضي
ولو المظاهرات عند السفارة الأمريكية والدوار الرابع ما بضغطوا عصانع القرار

كان ما صارت كل هاي الاعتقالات والإغلاقات والاستدعاءات الأمنية

والهدف الأساسي هو: إنك تخاف وتسكت أو إنك تحكي بالسقف اللي بدهم إياه!

وأضاف هيثم العياصرة : ‏عيب وعار ورجعية إنك تعتقل شخص لأجل تعبيره عن رأيه

بدنا كل المعتقلين السياسين الي في سجون الأردن لتكن مرحلة جديدة عنونها معاً نبني مرحلة تقوم على التشارك لا على الفردية والاستبداد

‎#بكفي_اعتقالات ‎#لا_للقبضة_الامنية

وعلقت روان عامر :بدهم ينشروا الخوف انك ما تحكي رايك وتهتف وتطالب
قاوم واطلب حرية الناس الي تم اعتقالهم
‎#الحرية_للمعتقلين #لا_للقبضة_الامنية

كما وأدانوا ما وصفوه بالهجوم على الحق في الاحتجاج السلمي والكق في التعبير عن الرأي.
وطالبت هذه العاصفة الإلكترونية بالأفراج عن جميع معتقلي الرأي، وأكدوا أن الشعب الأردني يدعم المقاومة وأن اعتقال من يقف بصفها انتهاك لحقوق الأردنيين.

كان هذا ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية اليوم في آمان الله.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · العاصفة الإلكترونية " #لا_للقبضة_الأمنية"حديث مواقع التواصل

MENAFN02012024000209011053ID1107676559

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