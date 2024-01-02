العاصفة الإلكترونية #لا_للقبضة_الأمنية حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) إنطلاق عاصفة إلكترونية تندد بتشديد القبضة الأمنية على النشطاء السياسيين على خلفية الاعتقالات الأخيرة حديث مواقع التواصل الاجتماعي
وقالت ام محمد الديري : احرار الأردن يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي
هذه الأصوات التى تنطق بالحق لابد أن تعزز لكن في الدول العربية يتم اسكاتها واعتقال صاحبها #لا_للقبضه_الامنيه
وقال سمير مشهور في تغريدة له عبر تويتر : لو الوقفات والمظاهرات ما إلها تأثير
ولو الكتابة عالسوشال ميديا عالفاضي
ولو المظاهرات عند السفارة الأمريكية والدوار الرابع ما بضغطوا عصانع القرار
كان ما صارت كل هاي الاعتقالات والإغلاقات والاستدعاءات الأمنية
والهدف الأساسي هو: إنك تخاف وتسكت أو إنك تحكي بالسقف اللي بدهم إياه!
وأضاف هيثم العياصرة : عيب وعار ورجعية إنك تعتقل شخص لأجل تعبيره عن رأيه
بدنا كل المعتقلين السياسين الي في سجون الأردن لتكن مرحلة جديدة عنونها معاً نبني مرحلة تقوم على التشارك لا على الفردية والاستبداد
#بكفي_اعتقالات #لا_للقبضة_الامنية
وعلقت روان عامر :بدهم ينشروا الخوف انك ما تحكي رايك وتهتف وتطالب
قاوم واطلب حرية الناس الي تم اعتقالهم
#الحرية_للمعتقلين #لا_للقبضة_الامنية
كما وأدانوا ما وصفوه بالهجوم على الحق في الاحتجاج السلمي والكق في التعبير عن الرأي.
وطالبت هذه العاصفة الإلكترونية بالأفراج عن جميع معتقلي الرأي، وأكدوا أن الشعب الأردني يدعم المقاومة وأن اعتقال من يقف بصفها انتهاك لحقوق الأردنيين.
كان هذا ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية اليوم في آمان الله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · العاصفة الإلكترونية " #لا_للقبضة_الأمنية"حديث مواقع التواصل
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