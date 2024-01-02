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مورينيو يتلقى نبأ صادما عن أبراهام

1/2/2024 7:16:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، نبأ صادمًا يخص مهاجمه الإنجليزي تامي أبراهام.
وكان أبراهام قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، خلال يونيو/حزيران الماضي، أمام سبيزيا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي بالموسم الماضي.
وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن إصابة أبراهام بالرباط الصليبي أثرت كثيرا على ركبته، لافتة إلى أنه من غير المتوقع أن يعود المهاجم إلى التدريبات الجماعية قبل شهرين.
وأضافت أنه من المتوقع أن يعود أبراهام تحت تصرف مدربه مورينيو بشكل كامل مرة أخرى في شهر مارس/آذار المقبل.
وأوضحت أن عملية تعافي أبراهام تسير بسلاسة لكن تعقيد الإصابة يجبر اللاعب على اتحاذ كامل حذره في عملية إعادة التأهيل التي لا تعد أمرا بسيطا.
كان الجيالوروسي قد تعاقد في الصيف الماضي مع الثنائي روميلو لوكاكو وسردار آزمون في خط الهجوم، لسد العجز الذي يعاني منه بعد إصابة أبراهام ومعاناة أندريا بيلوتي التهديفية بالموسم الماضي.

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