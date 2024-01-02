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آل الشيخ يرد على اتهامات جماهير الهلال والنصر وأهلي جدة

1/2/2024 7:16:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المستشار تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الكثير من الأسرار التي تخص فترته كرئيس لهيئة الرياضة، كما رد على اتهامات جماهير الهلال والأهلي والنصر له.
وقال تركي أل الشيخ في تصريحاته لبودكاست عمار عبر منصة شاشا: "همي في كل شيء أعمله هو رضا الله ثم ثقة ولاة أمري ورضاهم، وقناعتي أني أعمل بشكل صحيح".
وتابع: "أهم القرارات الإيجابية التي اتخذتها لصالح الرياضة السعودية كان تطبيق الخطة الموضوعة من رؤية سمو ولي العهد 2030، ورفع عدد المحترفين في الأندية السعودية، واستقطاب لاعبين ومدربين مميزين، وتسديد ديون الأندية".
وأضاف: "أيضا استقطاب البطولات الكبرى، واستقطاب المنتخبات والأندية الكبرى للعب في السعودية، وابتعاث اللاعبين للخارج".
وأكمل تصريحاته: "لاعب حالي في الهلال رغب بالانتقال لألميريا براتب أعلى، ولكن رفضت لكي لا يحدث صدام مع جمهور الهلال، وقبل موسمين جهزت عرضًا كبيرًا لعبدالله الحمدان من أجل انضمامه لنادي ألميريا، لكن بعد تدخل الهلال انسحبت".
وأكد: "بعض الهلاليين يتهموني بأني سبب في إقالة جورجي جيسوس عام 2019، ولكن الواقع أنني السبب في إحضاره للمملكة وتدريب الفريق، وأقيل من الهلال بعد رحيلي عن الرياضة بفترة، وعلاقتي به قوية جدا حتى الآن وبيننا عقد لأكادميتي الخاصة لكرة القدم لمدة 5 سنوات".
وشدد: "جيسوس رحل عن تدريب الهلال الفترة الأولى بعدما تركت هيئة الرياضة بشهر ونصف، وكنت سأتفق معه لتدريب ألميريا ولكن عندي موظف برتغالي بالنادي ومقرب من جيسوس نصحني بعدم التعاقد معه لأنه سوف يدخل بمشاكل مع نصف اللاعبين، وقبل وصول جيسوس إلى الهلال هذا الموسم أرسل لي رسالة ياخذ رأيي في قبول العرض".
وأوضح: "يُقال أنني أبعدت شخصيات عن الأهلي، لنفترض أن الكلام صحيح فأين هم الآن رغم أني بعيد عن الرياضة منذ 5 سنوات، ولو لم أطبق ميثاق الشرف لكان عمر السومة بعز مستواه انتقل لفريق ثانٍ".
وواصل: "التقطت الصور مرتين مع ماجد النفيعي بسبب عملنا معًا بهيئة الترفيه وبسببها قالوا بأنني أتدخل في عمل الأهلي ومن أسباب هبوطه، ولكن هبوط الأهلي بسبب اختيارات الأجانب السيئة".
وأردف: "إذا كنت أتدخل في نادي النصر بشيء ما، فإنه لم يكن يحقق الدوري في وقت تواجدي بهيئة الرياضة".
وختم آل الشيخ، قائلا: "مدرب المنتخب السعودي السابق بيرت فان مارفيك كان يقول لي أنا سأعيش بالخارج وسوف آتي قبل المران بيوم أو يومين والناس قالوا عنه "المدرب العظيم" وبعدها فشل مع الإمارات وحينما يذهب بعد ذلك لأي مكان يتعرض للإقالة".

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