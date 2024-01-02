نتنياهو يعقد اليوم اجتماعين لبحث ترتيبات ما بعد الحرب

MENAFN - Al Wakeel News)يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء اجتماعين لمجلس الحرب الإسرائيلي وللمجلس الأمني المصغر لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب في غزة وفقا لما افادت مراسلة الجزيرة .



وكان نتنياهو قد قال إنه لا عودة لسكان شمالي القطاع إلى ديارهم، ولا تغيير في أوامر إطلاق النيران، وأضاف -في كلمة خلال اجتماع لكتلة حزبه في الكنيست- أن إسرائيل تتصرف وفق ما يخدم مصالحها. وتحدث عن توافقات، وفي بعض الأحيان خلافات، مع الولايات المتحدة، حسب تعبيره.

