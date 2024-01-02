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ريال مدريد يهزم ثراء أندية البريميرليج

1/2/2024 7:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي أمريكي، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الأندية الأعلى قيمة في العالم خلال عام 2023 المنصرم.
ووفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية، جاء ريال مدريد في صدارة أندية العالم بـ(5,490 مليار يورو)، ويليه مانشستر يونايتد بـ(5,427 مليار يورو).
وحل برشلونة في المركز الثالث بقائمة فوربس بـ4.984 مليار يورو، أي أكثر بنسبة 10% من الرقم الذي قدمته المجلة قبل عام واحد فقط.
واحتل نادي ليفربول المركز الرابع بـ(4,785 مليار يورو)، ويليه مانشستر سيتي (4,514 مليار يورو)، ثم بايرن ميونخ (4,396 مليار يورو).
وجاء باريس سان جيرمان سابعا بـ(3,808 مليار يورو)، ثم تشيلسي (2,804 مليار يورو)، وتوتنهام هوتسبير (2,533 مليار يورو)، ويليه آرسنال عاشرا بـ(2,044 مليار يورو).

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