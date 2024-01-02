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أجندة مزدحمة في انتظار برشلونة مع بداية 2024

1/2/2024 7:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع بداية العام الجديد 2024، يستعد برشلونة الإسباني لمواجهة أجندة مزدحمة من المباريات ستصل إلى ثمانية خلال هذا الشهر بين كأس السوبر الإسباني وكأس الملك، والليغا.
سيكون الظهور الأول للكتيبة الكاتالونية في العام الجديد في الرابع من هذا الشهر بمواجهة لاس بالماس في جزر الكناري ضمن الجولة 19 من "الليغا"، ثم بعدها بأيام قليلة، ستتجه بوصلة الفريق إلى كأس الملك الذي سيستهل فيه مشواره في دور الـ32 بمواجهة بارباسترو.
وفي حالة انتصار رجال المدرب تشافي هرنانديز في هذه المباراة، سيلعب في ثمن النهائي في الـ17 من هذا الشهر.
وعلى الأراضي السعودية، وتحديدا في 11 يناير (كانون الثاني)، سيبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في كأس السوبر الإسباني بمواجهة أوساسونا في نصف النهائي.
وفي حالة تخطي هذه المباراة، سيكون لاعبو برشلونة على موعد مع اللقب بعدها بثلاثة أيام أمام المتأهل من نصف النهائي الآخر في ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
وبعد العودة من السعودية، سيعود برشلونة لأجواء "الليغا" بمواجهة من العيار الثقيل أمام ريال بيتيس في عقر داره في 21 من هذا الشهر، وهو الفريق الذي يقدم مستوى كبير مع مدربه التشيلي مانويل بيليغريني، وينافس بقوة على المقاعد الأوروبية في الموسم القادم.
وبعدها بأسبوع مباشرة، سيخوض الفريق الكاتالوني مباراته الأولى في العام الجديد أمام جماهيره على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وستكون أيضاً في "الليغا" (الجولة 22) أمام فياريال، بينما ستكون آخر مباريات هذا الشهر المضغوط للبرسا بعد يومين فقط من مواجهة فياريال، أمام أوساسونا مجدداً/ ولكن هذه المرة في بطولة الدوري، وعلى ملعب لويس كومبانيس أيضاً.

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