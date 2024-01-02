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السعودية تحول الشريحة الخامسة لمنحة دعم الموازنة للأردن بـ 38.6 مليون دولار

1/2/2024 7:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وسفارة المملكة العربية السعودية في عمان تحويلَ الجزء الأخير من الشريحة الخامسة والأخيرة، البالغة قيمتها 38.6 مليون دولار أمريكي، والتي تأتي كجزء من المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة (250) مليون دولار على مدى خمس سنين (2018-2022) ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة والتي تم الاتفاق عليها خلال العام 2018.
ورحّبت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وعبد المحسن بن عبد العزيز المطوع، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الإنمائي الدولي في وزارة المالية السعودية، مشيدةً بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
كما أعربت الوزيرة طوقان عن شكر وتقدير الحكومة الاردنية للمملكة العربية السعودية على الدعم التنموي المتواصل الذي قدّمته إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى الإسهام في المنحة الخليجية، وحزمة المساعدات المقدمة للأردن في إطار "قمة مكة المكرمة"، واستجابة المملكة العربية السعودية السريعة للإسهام في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.
وقالت طوقان "إننا نجتمع اليوم لإعلان تحويل الشريحة الخامسة والأخيرة والبالغ قيمتها (38.6) مليون دولار أمريكي، والتي تأتي في إطار المنحة المقدمة للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة (250) مليون دولار ضمن تعهدات قمة مكة"، مؤكدةً أهمية الدعم السعودي ودوره في دعم اولويات التنمية، معربةً عن تطلعها الدائم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن تحويل الدعم يأتي امتدادا واستمرارا لالتزام المملكة العربية السعودية بالوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي دعا لها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود العام 2018م، والتي تصب في اتجاه دعم الاقتصاد الأردني الذي يتمتع بالقوة والمنعة والتنوع وينتظره مستقبل واعد ومشرق بإذن الله في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني – يحفظهما الله.
وقال السفير السديري إن الاقتصاد الأردني متين وقادر على النمو رغم التحديات والتداعيات الإقليمية التي ألمت بالمنطقة، وأردف قائلا: تمكن الأردن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو والإنتاج.




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