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أنشيلوتي يحذر بيلينجهام من فخ مايوركا

1/2/2024 7:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - -وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، رسالة تحذيرية للاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام، قبل مواجهة ريال مايوركا في الليجا.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اجتمع أنشيلوتي بشكل خاص مع بيلينجهام، قبل الاجتماع الرئيسي مع اللاعبين لمناقشة مباراة مايوركا.
وحرص أنشيلوتي على تحذير اللاعب الإنجليزي من الطريقة العنيفة التي يلعب بها فريق مايوركا، حيث سبق أن ارتكب لاعبوه تدخلات خطيرة ضد فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، ثنائي الميرينجي.
ويتوقع المدرب الإيطالي أن يكرر لاعبو مايوركا نفس السيناريو في المباراة المقبلة مع النجم الإنجليزي.
ونصح أنشيلوتي، بيلينجهام بضرورة التركيز على تحقيق الفوز في مباراة الغد، وعدم الانسياق وراء استفزازات لاعبي مايوركا، متوقعا ألا يمنحه التحكيم الكثير من الأخطاء.

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