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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1/2/2024 7:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - -تقام اليوم الثلاثاء 2-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ميلان ضد كالياري في كأس إيطاليا، بالإضافة إلى مواجهة وست هام يونايتد ضد برايتون في ختام منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجارى.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد برايتون – الساعة 10:30 مساء -beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد رايو فاليكانو – الساعة 7 مساء- beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد ضد ديبورتيفو ألافيس- الساعة 9:15 مساء- beIN Sports HD 3

فالنسيا ضد فياريال – الساعة 11:30 مساء- beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات كأس إيطاليا
ميلان ضد كالياري – الساعة 11 مساءً-AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الجزائري

وفاق سطيف ضد شباب بلوزداد – الساعة 7 مساء

اتحاد الجزائر ضد مولودية وهران – الساعة 10 مساء.

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