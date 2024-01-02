الحنيفات: نهدف لحفر 10 آلاف بئر العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة تهدف لحفر 10 آلاف بئر في عام 2024 وذلك لتأمين مسألة الري للمزارعين الأردنيين.

وقال الحنيفات، في حديث له خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تسعى لجمع كل نقطة مياه تهطل في الشتاء، عبر الحفائر الزراعية وبرك الحصاد المائي، واستثمارها في الزراعة، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن القطاع الزراعي ساهم في النمو الاقتصادي للمملكة في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 8.3% بالمئة، لافتا إلى دعم الوزارة للعديد من الصناعات الزراعية المحلية، لرفع الإنتاج الزراعي المحلي، وزيادة الاعتماد على الصناعات الزراعية الأردنية.



وأشار الحنيفات إلى أنه تم توقيع 15 اتفاقية جديدة لإنشاء 11 مصنعا للصناعات الزراعية في المدن الصناعية والمناطق التنموية في العام الماضي.

وبيّن أن الأردن يـعد الدولة العربية الأولى في إنتاج البذور، إذ يصل إنتاجنا إلى 90 دولة.