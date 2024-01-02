التربية تنشر اسئلة الرياضيات الورقة الثانية للدورة التكميلية

التربية تنشر اسئلة الرياضيات الورقة الثانية للدورة التكميلية
التاريخ
1/2/2024 7:16:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
نشرت وزارة التربية والتعليم نموذج أسئلة امتحان الورقة الثانية لمبحث الرياضيات في الدورة التكميلية بحسب رصد "الوكيل الإخباري" .
وقالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان تكميلية التوجيهي اليوم الثلاثاء الموافق 2 كانون الثاني هو 33734 طالبا وطالبة.
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