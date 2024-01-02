الحنيفات: الأردن تجاوز أزمات عالمية وأزمة البحر الأحمر أثرت على سلاسل التزويد في العالم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن سلاسل التزويد في العالم تأثرت بلا شك في أزمة الشحن عبر البحر الأحمر، لافتا إلى قدرة الأردن على تجاوز هذه الأزمة.
وقال الحنيفات خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الأردن تجاوز تحديات كبيرة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والتي تأثر بها القطاع الزراعي.
وأضاف أن الوزارة بدأت بوضع وتأسيس البنية التحتية للقطاع الزراعي في ظل العشوائية التي كان يتسم بها هذا القطاع.
وأشار الحنيفات إلى أن القطاع الزراعي يستطيع تأمين الاستهلاك المحلي في ظل الدعم الذي يتمتع به القطاع بالإضافة للإمكانيات التي لدى المزارعين.
MENAFN02012024000208011052ID1107676499
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.