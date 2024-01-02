الحنيفات: الأردن تجاوز أزمات عالمية وأزمة البحر الأحمر أثرت على سلاسل التزويد في العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن سلاسل التزويد في العالم تأثرت بلا شك في أزمة الشحن عبر البحر الأحمر، لافتا إلى قدرة الأردن على تجاوز هذه الأزمة.

وقال الحنيفات خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الأردن تجاوز تحديات كبيرة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والتي تأثر بها القطاع الزراعي.

وأضاف أن الوزارة بدأت بوضع وتأسيس البنية التحتية للقطاع الزراعي في ظل العشوائية التي كان يتسم بها هذا القطاع.

وأشار الحنيفات إلى أن القطاع الزراعي يستطيع تأمين الاستهلاك المحلي في ظل الدعم الذي يتمتع به القطاع بالإضافة للإمكانيات التي لدى المزارعين.