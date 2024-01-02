الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدتي قطنة وسلوان بمحافظة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوة خاصة إسرائيلية "مستعربين" اعتقلت الشابين جبر محمد يوسف شماسنة، ومحمد محمود الحايك، بعد اعتراض مركبتهما قرب بلدة قطنة شمال غرب القدس.
كما اعتقل الاحتلال الفتى أحمد ياسين من حي رأس العمود ببلدة سلوان بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.
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