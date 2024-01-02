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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من القدس

1/2/2024 7:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدتي قطنة وسلوان بمحافظة القدس المحتلة.


وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوة خاصة إسرائيلية "مستعربين" اعتقلت الشابين جبر محمد يوسف شماسنة، ومحمد محمود الحايك، بعد اعتراض مركبتهما قرب بلدة قطنة شمال غرب القدس.


كما اعتقل الاحتلال الفتى أحمد ياسين من حي رأس العمود ببلدة سلوان بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.


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