دخول 87 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح

ونقل المصدر عن مدير الهلال الاحمر المصري في سيناء خالد زايد، قوله: إن المساعدات تنوعت بحيث دخلت شاحنات وقود ومساعدات إنسانية غذائية وإغاثية إلى القطاع، إلى جانب استقبال الجرحى الفلسطينيين .

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