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ياسمين عبد العزيز تسخر من خبيرة توقعات تنبّأت بطلاقها

1/2/2024 7:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو لخبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية وتنبّؤها بطلاق ياسمين من الفنان أحمد العوضي، في عام 2024.


وسخرت ياسمين مما قالته ليلى عبد اللطيف عنها، وعلّقت على الفيديو قائلةً: "يا ساتر يا رب، بلاش انتي يا ليلى".

لها

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