ياسمين عبد العزيز تسخر من خبيرة توقعات تنبّأت بطلاقها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو لخبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية وتنبّؤها بطلاق ياسمين من الفنان أحمد العوضي، في عام 2024.
وسخرت ياسمين مما قالته ليلى عبد اللطيف عنها، وعلّقت على الفيديو قائلةً: "يا ساتر يا رب، بلاش انتي يا ليلى".
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