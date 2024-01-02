الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة يستعد لتنظيم بطولة خالد بن حمد لسباق القدرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، يستعد الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة لتنظيم بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباق القدرة في قرية البحرين الدولية للقدرة من الخميس حتى السبت.وستشهد البطولة سلسلة من السباقات المحلية والدولية، وسباقات تأهيلية محلية، إضافة إلى سباق الأنجال لمسافة 60 كم والذي يقام على مرحلتين (30 كم لكل مرحلة).ووصل الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة للمراحل الأخيرة من التحضيرات، حيث حرص الاتحاد على تشكيل اللجان في وقت مبكر من أجل تحقيق كامل النجاح للبطولة التي شهدت تطورا ونموا بارزا في الفترة الماضية انعكس على المشاركات الخارجية بتحقيق العديد من الانجازات المشرفة.وأعرب الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمدعلى دعم سموه المتواصل لسباقات القدرة في البحرين، والذي يجسد الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه في مواصلة ارتقاء رياضة القدرة ووصولها إلى أعلى المستويات.ورحب الاتحاد بكافة الفرسان والاسطبلات المشاركين في البطولة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح ، ومؤكداأن كافة اللجان ستبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق نجاح جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها الاتحاد في تنظيم البطولة.وسيكون برنامج البطولة حافلا وسط تنظيم عدة سباقات، حيث سيكون البرنامج على النحو الآتي:



الخميس 4 يناير 2024: الفحص البيطري للجياد المشاركة في السباقات المحلية لمسافة 40 كم و80 كم و100 كم وسباق الأنجال لمسافة 60 كم، والسباقات الدولية لمسافة 100 كم و120 كم، إضافة إلى الاجتماع التنويري.



الجمعة 5 يناير 2024: انطلاق السباقات الدولية التأهيلية لمسافة 120 كم و100 كم، والسباق المحلي لمسافة 100 كم، والسباقات المحلية التأهيلية لمسافة 40 كم و80 كم، وانطلاق سباق الأنجال المحلي لمسافة 60 كم، كما ستشهد القرية إقامة الفحص البيطري للجياد المشاركة في بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كم.



السبت 6 يناير 2024: انطلاق سباق بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كم، وتتويج الفائزين في السباق، وفحص تقييم جائزة أفضل حالة جواد لسباق 120 كم للإسطبلات الخاصة.