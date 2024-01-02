هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية: الزلزال حرّك الأرض لمسافة 1.3 متر إلى الغرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، إن الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة "إيشيكاوا" قد يكون أدى إلى تحرك الأرض في منطقة "نوتو" القريبة من مركز الزلزال، لمسافة 1.3 متر إلى الغرب.





وأشارت إلى أن هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية قامت بتحليل البيانات الواردة عن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، بعد وقوع الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس يختر أمس الاثنين.





وأوضحت أن تحليل الهيئة يشير إلى وجود تحرك للأرض ناحية الغرب بمسافة متر واحد تقريبًا في بلدة "أناميزو"، و80 سنتيمترًا في مدينة "سوو"، كما تحركت نقطة مراقبة في "نوتوجيما" بمدينة "ناناو" لمسافة 60 سنتيمترًا ناحية الشمال الغربي باتجاه ساحل بحر اليابان.