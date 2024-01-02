هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية: الزلزال حرّك الأرض لمسافة 1.3 متر إلى الغرب

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- Akhbar Al Khaleej) أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، إن الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة "إيشيكاوا" قد يكون أدى إلى تحرك الأرض في منطقة "نوتو" القريبة من مركز الزلزال، لمسافة 1.3 متر إلى الغرب.
وأشارت إلى أن هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية قامت بتحليل البيانات الواردة عن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، بعد وقوع الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس يختر أمس الاثنين.
وأوضحت أن تحليل الهيئة يشير إلى وجود تحرك للأرض ناحية الغرب بمسافة متر واحد تقريبًا في بلدة "أناميزو"، و80 سنتيمترًا في مدينة "سوو"، كما تحركت نقطة مراقبة في "نوتوجيما" بمدينة "ناناو" لمسافة 60 سنتيمترًا ناحية الشمال الغربي باتجاه ساحل بحر اليابان.
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