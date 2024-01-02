جيش كوريا الجنوبية يجري تدريبات بالذخيرة الحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أجرى جيش كوريا الجنوبية مناورات مدفعية بالذخيرة الحية ومناورات لوحدات الميكانيكية اليوم الثلاثاء.
وأجريت التدريبات، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في مناطق قريبة من خط الجبهة مع كوريا الشمالية، وشاركت فيها وحدة مشاة ميكانيكية العاصمة وفرقة الاستجابة السريعة الثانية، ووحدات أخرى، بالاستعانة بأصول الجيش الرئيسية، مثل مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9"، ودبابات "كيه 2".
وقال الجيش إن التدريبات جرت في ظل سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك وقوع استفزازات مدفعية، حيث أطلقت القوات المشاركة نيران مدفعية انتقامية ضد مصادر الاستفزازات ومواقع القيادة وقوات الدعم.
وحشدت المناورات مروحيات أباتشي الهجومية لتقديم الدعم الجوي للقوات البرية، في حين تدربت الوحدات الميكانيكية على المناورات السريعة.
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