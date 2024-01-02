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الأمين العام لمجلس التعاون يبحث تعزيز علاقات التعاون مع استراليا

1/2/2024 7:11:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحث الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مارك دونوفان سفير أستراليا لدى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وأستراليا، ضمن إطار مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي المبرمة بينهما في عام 2011م، وخطة العمل المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات، أبرزها العلاقات الخليجية الأسترالية وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأحداث والقضايا الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

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