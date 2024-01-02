الأمين العام لمجلس التعاون يبحث تعزيز علاقات التعاون مع استراليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بحث الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مارك دونوفان سفير أستراليا لدى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وأستراليا، ضمن إطار مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي المبرمة بينهما في عام 2011م، وخطة العمل المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات، أبرزها العلاقات الخليجية الأسترالية وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأحداث والقضايا الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.
MENAFN02012024000055011008ID1107676469
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.