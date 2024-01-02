شبكة البحرين (بي نت) تُجري بنجاح اختبارا لسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت شبكة "بي نت"، الشركة الوطنية المسؤولة عن تصميم وإنشاء وإدارة البنية التحتية لشبكة النطاق العريض القائمة على الألياف البصرية "الفايبر" في مملكة البحرين، عن استكمالها بنجاح اختبارًا لسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ في شبكة الاتصالات. وقد تم إجراء هذا الاختبار بهدف ضمان استمرارية عمليات الشبكة وتقييم مستوى الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ في الشركة. وتم إجراء التدريب عبر اختبار سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ وقد شهد نجاحًا في بلوغ الأهداف المرجوة.





ويأتي ذلك في إطار التزام الشركة بتعزيز توافر ومرونة خدمات النطاق العريض، بما يتوافق مع رؤيتها المتمثلة في خلق "مجتمع مزدهر حيث الكل متصل"، ويتماشى مع مساعي المملكة لتوفير بنية تحتية للاتصالات تسهم في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.





وتعليقًا على هذه الخطوة، قال الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للعمليات في "بي نت" : "لقد شهدنا مؤخرًا نجاح استكمال اختبار لسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، والذي تم إنجازه لتحديد الجوانب التي تستدعي التحسين والتطوير، لكي نضمن بأننا على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي أعطال قد تطرأ على الشبكة، ويعكس التزامنا الدائم بطرح مثل هذه التدريبات والاختبارات جهودنا الحثيثة لتعزيز كفاءة الشبكة، وتوفير خدمات متطورة تُسهم بتعزيز تجربة المستهلكين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء".





من جانبها، قالت السيدة إيمان حافظ رئيس إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في "بي نت": " سعداء بنجاح الاختبار، حيث شهدنا من خلاله سرعة استجابة موظفينا وشركائنا لحالات الطوارئ، ويعكس الاختبار التزام (بي نت) المستمر بتعزيز مرونة الشبكة على مستوى مناطق البحرين، حيث نسعى من خلاله لتقييم قدرات فريقنا على الاستجابة لحالات الطوارئ والتعامل مع حوادث وأعطال الشبكة، مما يمكننا من تزويد العملاء بشبكة أكثر مرونة وكفاءة وموثوقية."