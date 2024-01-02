المصرف المركزي : تغطية إصدار بقيمة 26 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 221
(ISIN BH0009978097) من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني، لفترة استحقاق 182 يومًا، تبدأ في 4 يناير 2024 إلى 4 يوليو 2024.
ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 6.31% مقارنة لسعر العائد 6.38% للإصدار السابق بتاريخ 7 ديسمبر 2023، علمًا بأنه تمت تغطية الإصدار بنسبة 548%.
MENAFN02012024000055011008ID1107676467
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.