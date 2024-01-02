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المصرف المركزي : تغطية إصدار بقيمة 26 مليون دينار

1/2/2024 7:11:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 221
(ISIN BH0009978097) من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني، لفترة استحقاق 182 يومًا، تبدأ في 4 يناير 2024 إلى 4 يوليو 2024.

ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 6.31% مقارنة لسعر العائد 6.38% للإصدار السابق بتاريخ 7 ديسمبر 2023، علمًا بأنه تمت تغطية الإصدار بنسبة 548%.

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