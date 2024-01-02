مملكة البحرين تعزي اليابان في ضحايا الزلزال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع اليابان جراء الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت عدة مناطق وسط البلاد، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، وإجلاء الآلاف من منازلهم، وأحدثت أضرارًا واسعة في المباني والبنية التحتية.
وعبرت وزارة الخارجية عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الياباني الصديق، ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وسرعة إنقاذ المتضررين من هذا المُصاب الأليم.
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