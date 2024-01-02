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مملكة البحرين تعزي اليابان في ضحايا الزلزال

1/2/2024 7:11:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع اليابان جراء الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت عدة مناطق وسط البلاد، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، وإجلاء الآلاف من منازلهم، وأحدثت أضرارًا واسعة في المباني والبنية التحتية.


وعبرت وزارة الخارجية عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الياباني الصديق، ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وسرعة إنقاذ المتضررين من هذا المُصاب الأليم.

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