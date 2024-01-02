مجلس الأوقاف السنية يرفع الشكر إلى جلالة الملك المعظم بمناسبة التعيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية والسادة أعضاء مجلس الأوقاف السنية، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
للثقة الملكية السامية بتعينهم بمجلس الأوقاف السنية.
كما رفعوا شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعم سموه الدائم واهتمامه ورعايته لعمارة بيوت الله ولجميع المشاريع الوقفية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى الاعتيادية التي عقدها مجلس الأوقاف السنية برئاسة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس المجلس.
وثمن رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف السنية الدور الكبير لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم
ودعمه ورعايته لكل صور العمل الخيري والوقفي وعمارة بيوت الله، مؤكدين أن الأمر السامي بتعينهم أعضاء بمجلس الأوقاف السنية يعد وسام فخر واعتزاز، وأنهم سيبذلون جهدهم الصادق في النهوض برسالة الوقف حفظًا ونماءً وتطويرًا، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ جلالة ملك البلاد المعظم و صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم وأن يوفقهم إلى ما فيه خير وصلاح البلاد والعباد.
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