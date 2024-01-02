Tuesday, 02 January 2024 04:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الأوقاف السنية يرفع الشكر إلى جلالة الملك المعظم بمناسبة التعيين

1/2/2024 7:11:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية والسادة أعضاء مجلس الأوقاف السنية، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
للثقة الملكية السامية بتعينهم بمجلس الأوقاف السنية.

كما رفعوا شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعم سموه الدائم واهتمامه ورعايته لعمارة بيوت الله ولجميع المشاريع الوقفية.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى الاعتيادية التي عقدها مجلس الأوقاف السنية برئاسة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس المجلس.

وثمن رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف السنية الدور الكبير لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم
ودعمه ورعايته لكل صور العمل الخيري والوقفي وعمارة بيوت الله، مؤكدين أن الأمر السامي بتعينهم أعضاء بمجلس الأوقاف السنية يعد وسام فخر واعتزاز، وأنهم سيبذلون جهدهم الصادق في النهوض برسالة الوقف حفظًا ونماءً وتطويرًا، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ جلالة ملك البلاد المعظم و صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم وأن يوفقهم إلى ما فيه خير وصلاح البلاد والعباد.

MENAFN02012024000055011008ID1107676465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث