مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام يتسلم كتاب (النخبة التجارية البحرينية في الهند)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام في مكتبه بقصر القضيبية اليوم الثلاثاء رجل الأعمال والباحث يوسف صلاح الدين، الذي أهداه نسخة من كتابه "النخبة التجارية البحرينية في الهند : من نهاية القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين".
وخلال اللقاء، أشاد الحمر بالجهد المبذول في إعداد وإصدار هذا الكتاب وما احتواه من معلومات قيمة، والذي يوثق لمرحلة مهمة من مسيرة العلاقة التجارية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة منذ عقود، وإبراز الدور الذي قامت به الشخصيات والنخبة التجارية البحرينية الرائدة عبر تلك السنين في تنمية هذه العلاقة التجارية الوثيقة وازدهاره، معربًا عن شكره على هذا الإهداء المتميز، وتقديره لجهود الباحث يوسف صلاح الدين واهتمامه بتدوين التراث الوطني وتوثيق الإرث التاريخي لمملكة البحرين
وإسهاماته المتعددة في
مختلف المجالات وكتاباته الصحفية الهادفة، متمنيًا له كل التوفيق ومواصلة جهوده البحثية لإثراء المكتبة الوطنية بمؤلفاته القيمة.
من جانبه، أعرب يوسف صلاح الدين عن شكره وتقديره لمستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، مثمنًا حرصه على دعم الباحثين والكتاب البحرينيين بمختلف تخصصاتهم وتقديره للعطاءات المعرفية والفكرية وتشجيعه لمختلف الإصدارات الثقافية.
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