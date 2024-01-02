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مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام يتسلم كتاب (النخبة التجارية البحرينية في الهند)

1/2/2024 7:11:46 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام في مكتبه بقصر القضيبية اليوم الثلاثاء رجل الأعمال والباحث يوسف صلاح الدين، الذي أهداه نسخة من كتابه "النخبة التجارية البحرينية في الهند : من نهاية القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين".
وخلال اللقاء، أشاد الحمر بالجهد المبذول في إعداد وإصدار هذا الكتاب وما احتواه من معلومات قيمة، والذي يوثق لمرحلة مهمة من مسيرة العلاقة التجارية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة منذ عقود، وإبراز الدور الذي قامت به الشخصيات والنخبة التجارية البحرينية الرائدة عبر تلك السنين في تنمية هذه العلاقة التجارية الوثيقة وازدهاره، معربًا عن شكره على هذا الإهداء المتميز، وتقديره لجهود الباحث يوسف صلاح الدين واهتمامه بتدوين التراث الوطني وتوثيق الإرث التاريخي لمملكة البحرين
وإسهاماته المتعددة في
مختلف المجالات وكتاباته الصحفية الهادفة، متمنيًا له كل التوفيق ومواصلة جهوده البحثية لإثراء المكتبة الوطنية بمؤلفاته القيمة.
من جانبه، أعرب يوسف صلاح الدين عن شكره وتقديره لمستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، مثمنًا حرصه على دعم الباحثين والكتاب البحرينيين بمختلف تخصصاتهم وتقديره للعطاءات المعرفية والفكرية وتشجيعه لمختلف الإصدارات الثقافية.

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