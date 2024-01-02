الإسكان تواصل تسليم الوحدات السكنية وصرف التمويلات للمواطنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 6800 خدمة إسكانية على المواطنين، واصلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من مشاريع مدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، كما واصلت الوزارة إجراءات صرف التمويلات الإسكانية للمواطنين.
واستقبلت الوزارة صباح اليوم الثلاثاء المواطنين المرشحين على المشاريع المختلفة ضمن الجدول الزمني المستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل 2024، وقدمت لهم الشرح الموسع حول أنواع الوحدات السكنية وآلية السحب الإلكتروني والخيارات المتاحة لهم، إلى جانب التعريف بالخدمات اللاحقة التي توفرها الوزارة لهم كمنتفعين من الخدمات الإسكانية.
كما تواصل الوزارة إجراءات صرف التمويلات الإسكانية للمواطنين المتقدمين بطلب الاستفادة من تمويلات "تسهيل" بأنواعها الثلاثة "تسهيل عقاري، وتسهيل تعاون، وتسهيل البيت العود"، بالإضافة إلى تمويل مزايا الفئة المستحدثة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة ، أو عبر البوابة الوطنية Bahrain،
مشيرة الوزارة إلى أن أبوابها مفتوحة لاستقبال المواطنين الراغبين بالحصول على الاستشارات التمويلية قبل التقدم بطلب التمويلات للاستفادة من العروض والخيارات المتنوعة المتاحة لهم بحسب الدخل الشهري، كما يمكن المواطنين حجز مواعيد الاستشارات
التمويلية عبر خدمة "الاتصال المرئي" تبعاً لليوم والوقت الذي يتناسب معهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
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