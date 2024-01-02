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الإسكان تواصل تسليم الوحدات السكنية وصرف التمويلات للمواطنين

1/2/2024 7:11:46 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 6800 خدمة إسكانية على المواطنين، واصلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من مشاريع مدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، كما واصلت الوزارة إجراءات صرف التمويلات الإسكانية للمواطنين.

واستقبلت الوزارة صباح اليوم الثلاثاء المواطنين المرشحين على المشاريع المختلفة ضمن الجدول الزمني المستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل 2024، وقدمت لهم الشرح الموسع حول أنواع الوحدات السكنية وآلية السحب الإلكتروني والخيارات المتاحة لهم، إلى جانب التعريف بالخدمات اللاحقة التي توفرها الوزارة لهم كمنتفعين من الخدمات الإسكانية.

كما تواصل الوزارة إجراءات صرف التمويلات الإسكانية للمواطنين المتقدمين بطلب الاستفادة من تمويلات "تسهيل" بأنواعها الثلاثة "تسهيل عقاري، وتسهيل تعاون، وتسهيل البيت العود"، بالإضافة إلى تمويل مزايا الفئة المستحدثة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة ، أو عبر البوابة الوطنية Bahrain،
مشيرة الوزارة إلى أن أبوابها مفتوحة لاستقبال المواطنين الراغبين بالحصول على الاستشارات التمويلية قبل التقدم بطلب التمويلات للاستفادة من العروض والخيارات المتنوعة المتاحة لهم بحسب الدخل الشهري، كما يمكن المواطنين حجز مواعيد الاستشارات
التمويلية عبر خدمة "الاتصال المرئي" تبعاً لليوم والوقت الذي يتناسب معهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

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