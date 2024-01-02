جرعة إنسولين 'ذكية' لعلاج السكري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ابتكر فريق علمي يضم كيميائيين وصيادلة وخبراء في مجال البوليمارات من الولايات المتحدة والصين جرعة إنسولين "ذكية" لعلاج مرضى السكري، وتمكنت هذه الجرعة بعد اختبارها بنجاح على فئران تجارب في ضبط مستويات السكري بالدم لفترات تصل إلى أسبوع من تلقيها.وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية ، ابتكر الفريق البحثي من جامعة تشيجيانج الصينية ونورث كارولينا الأمريكية جرعة إنسولين يمكنها التفاعل مع عناصر معينة داخل جسم الإنسان، مما يسمح بالحفاظ على الإنسولين في الدم عند المستوى المطلوب على مدار فترة طويلة من الوقت.



وأوضح الفريق البحثي أن جرعة الإنسولين الجديدة تحتوي على أحماض وإضافات كيميائية تتفاعل مع المواد الكيميائية في الدم، بحيث يتم الاحتفاظ بالإنسولين داخل كسبولة طبيعية من البوليمارات، ويتم إفرازها بشكل طبيعي حسب كمية الغلوكوز في الدم.



ووجد الباحثون أنه بعد الحصول على الجرعة الذكية، يتم إفراز الإنسولين بشكل تلقائي في الدم كلما استدعت الضرورة، مثلاً بعد الانتهاء من تناول الوجبة على سبيل المثال.



ويرى الباحثون أن هذه النتائج تعتبر مبشرة لعلاج النوع الأول من مرض السكري، وذكروا بحسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أنهم سوف يواصلون اختبار جرعة الإنسولين الذكية على حيوانات التجارب، وسوف ينتقلون لتجربتها على البشر إذا استمرت النتائج الإيجابية.

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