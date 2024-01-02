شاهد شارع ينبض بشكل غريب في اليابان عقب الزلزال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مشاهد مرعبة ظهرت وتم تناقلها بكثرة للزلزال العنيف الذي ضرب اليابان في الساعات الأولى من العام الجديد، والذي تبعه نحو 155 زلزالا فيما بعد.
ومن ضمن تلك المقاطع مشهد مرعب لأحد الشوارع في اليابان وهو يتشقق وكأن الأرض تنبض.
وضربت زلازل قويّة وسط اليابان، يوم الاثنين، ما تسبّب في حدوث موجات تسونامي زاد ارتفاعها عن متر في بعض المناطق ودفع السلطات إلى الطلب من السكّان مغادرة المناطق المعنيّة واللجوء إلى المرتفعات.
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