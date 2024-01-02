Tuesday, 02 January 2024 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شاهد شارع ينبض بشكل غريب في اليابان عقب الزلزال

1/2/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مشاهد مرعبة ظهرت وتم تناقلها بكثرة للزلزال العنيف الذي ضرب اليابان في الساعات الأولى من العام الجديد، والذي تبعه نحو 155 زلزالا فيما بعد.


ومن ضمن تلك المقاطع مشهد مرعب لأحد الشوارع في اليابان وهو يتشقق وكأن الأرض تنبض.

وضربت زلازل قويّة وسط اليابان، يوم الاثنين، ما تسبّب في حدوث موجات تسونامي زاد ارتفاعها عن متر في بعض المناطق ودفع السلطات إلى الطلب من السكّان مغادرة المناطق المعنيّة واللجوء إلى المرتفعات.

العربية

MENAFN02012024000208011052ID1107676313

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث