شاهد شارع ينبض بشكل غريب في اليابان عقب الزلزال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مشاهد مرعبة ظهرت وتم تناقلها بكثرة للزلزال العنيف الذي ضرب اليابان في الساعات الأولى من العام الجديد، والذي تبعه نحو 155 زلزالا فيما بعد.



ومن ضمن تلك المقاطع مشهد مرعب لأحد الشوارع في اليابان وهو يتشقق وكأن الأرض تنبض.

وضربت زلازل قويّة وسط اليابان، يوم الاثنين، ما تسبّب في حدوث موجات تسونامي زاد ارتفاعها عن متر في بعض المناطق ودفع السلطات إلى الطلب من السكّان مغادرة المناطق المعنيّة واللجوء إلى المرتفعات.



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