إسقاط مسيّرة مسلحة فوق قاعدة لقوات أميركية بالعراق

وجاء الحادث بعد إسقاط أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق مطار أربيل مساء الأحد، وأعلنت "المقاومة الإسلامية بالعراق" في ذلك الوقت أنها أطلقت المسيّرة.

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