إسقاط مسيّرة مسلحة فوق قاعدة لقوات أميركية بالعراق

إسقاط مسيّرة مسلحة فوق قاعدة لقوات أميركية بالعراق
التاريخ
1/2/2024 6:11:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مصدران أمنيان بإقليم كردستان العراق إن طائرة مسيرة مسلحة أُسقطت -اليوم الثلاثاء- فوق مطار أربيل شمال العراق حيث تتمركز قوات أميركية ودولية.
وجاء الحادث بعد إسقاط أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق مطار أربيل مساء الأحد، وأعلنت "المقاومة الإسلامية بالعراق" في ذلك الوقت أنها أطلقت المسيّرة.
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