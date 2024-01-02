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إسقاط مسيّرة مسلحة فوق قاعدة لقوات أميركية بالعراق

1/2/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مصدران أمنيان بإقليم كردستان العراق إن طائرة مسيرة مسلحة أُسقطت -اليوم الثلاثاء- فوق مطار أربيل شمال العراق حيث تتمركز قوات أميركية ودولية.


وجاء الحادث بعد إسقاط أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق مطار أربيل مساء الأحد، وأعلنت "المقاومة الإسلامية بالعراق" في ذلك الوقت أنها أطلقت المسيّرة.


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