التربية تعلن قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.



وبينت الوزارة أن الترقيات شملت (5404) معلمًا ومعلمة وإداريا وإدارية؛ بواقع (4918) معلمًا و(469) إداريًا.



وأضافت الوزارة أن الترقيات شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية (2082) لرتبة معلم مساعد، و(196) لرتبة إداري تربوي مساعد، و(2100) لرتبة معلم و(44) لرتبة مساند تربوي، و(708) لرتبة معلم أول و(99) لرتبة إداري تربوي أول، و(28) لرتبة معلم خبير و(121) لرتبة إداري تربوي خبير، و(9) لرتبة إداري تربوي قائد.



وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترقيات، متمنيا لهم مزيدًا من التقدم والتميز.



وتم نشر أسماء المشمولين بالترقيات على موقع الوزارة الإلكتروني.