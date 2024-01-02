عدد شهداء غزة يتجاوز 22 ألفاً

عدد شهداء غزة يتجاوز 22 ألفاً
التاريخ
1/2/2024 6:11:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و185 شهيدا و57 ألفا و053 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واضافت ان الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في القطاع استشهد فيها 207 فلسطينيين وأصيب 338 خلال 24 ساعة.
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