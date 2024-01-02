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عدد شهداء غزة يتجاوز 22 ألفاً

1/2/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و185 شهيدا و57 ألفا و053 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


واضافت ان الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في القطاع استشهد فيها 207 فلسطينيين وأصيب 338 خلال 24 ساعة.

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