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تربية النواب تتمنى التوفيق والنجاح لطلبة الشامل

1/2/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعربت لجنة التربية والتعليم النيابية، عن أمنياتها بالتوفيق والنجاح للطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، والتي ستبدأ غدا الأربعاء.


وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنها تتابع الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات، مؤكدة استعدادها لتلقي كافة الملاحظات المرتبطة بسير الامتحان.


ومن المتوقع أن يتقدم (5035) طالبا وطالبة للورقة الأولى غدا الأربعاء، و(5023) طالبا وطالبة للورقة الثانية يوم السبت المقبل، و(5760) طالبا وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

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